Ponad pół miliarda złotych na zachodniopomorską onkologię

- Co roku 100 tys. Polaków przegrywa walkę z rakiem - przypomniał w swoim wystąpieniu podczas uroczystego przekazywania czeków Czesław Hoc, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia. - Co roku kolejnych 160 tys. Polaków słyszy paraliżujące rozpoznanie: "Ma pan raka". Dlatego informacja o przekazaniu tak dużych pieniędzy na rozwój zachodniopomorskiej onkologii ogromnie nas cieszy. To mobilizuje do walki ze śmiertelnym wrogiem, jakim jest nowotwór. Pozwala mieć nadzieję. Daje nam narzędzia, by mimo wszystko chwytać byka za rogi.