Pomysły na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 3 - 4 lutego? 10 najciekawszych tras

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje tras spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić bliskich i razem poznawać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 15% do 20%. W niedzielę 04 lutego w woj. zachodniopomorskim ma być od 6°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 19% do 35%. 🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wiking

NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Fortyfikacji Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,9 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 24 808 m

Suma podejść: 42 196 m

Suma zejść: 42 198 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Szlak turystyczny obejmuje elementy obronne fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych. Podążając nim poznajemy historię obronności Kołobrzegu, zapoczątkowaną w XIV w. od budowy miasta warownego i zakończoną u schyłku XIX w. w momencie likwidacji Twierdzy Kołobrzeg. Średniowieczne mury obronne zostały rozebrane po wybudowaniu nowożytnych fortyfikacji pod koniec XVII w. Z umocnień średniowiecznego miasta do dziś pozostały Baszta Lontowa (obecnie zwana Prochową) i ruiny Baszty Więziennej. Większość nowożytnych fortyfikacji po likwidacji twierdzy również rozebrano. Pozostałe pojedyncze obiekty pochodzące z różnych okresów jej modernizacji, umożliwiają przegląd rozwoju sztuki fortyfikacyjnej od XVII do XIX w. Relikty twierdzy uwidaczniają wpływy różnych szkół fortyfikacyjnych: niderlandzkiej (najstarsze obiekty), szwedzkiej, francuskiej i pruskiej. Szlak poprowadzony jest częściowo poprzez system informacji miejskiej (tabliczki kierunkowe przy tabliczkach z nazwami ulic) oraz z użyciem typowego sposobu znakowania szlaków turystycznych. Długość proponowanej trasy to 12 km.

Przebieg szlaku:

Ratusz, ul. Armii Krajowej, ul. Wąska, ul. Armii Krajowej, ul. Dubois, ul. Bogusława X, ul. Myśliwska, ul. Fredry, Aleja Nadmorska, Bulwar Jana Szymańskiego, ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, ul. Warzelnicza, ul. Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego, ul. Szpitalna, ul. Młyńska, ul. Rzeczna, ul. ppor Emilii Gierczak, Muzeum Oręża Polskiego. Atrakcje, ciekawe miejsca: Akademia Rycerska - w 1655 r. założył ją Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm. Była to pierwsza szkoła wojskowa w państwie brandenbursko-pruskim. W 1703 r. przekształcono ją w Szkołę Kadetów, rozwiązaną w 1716 r.

Baszta Więzienna - ruiny Baszty Więziennej wraz z Basztą tzw. Prochową, stanowią jedyną pozostałość fortyfikacji miejskich pochodzących z przełomu XIV/XV w.

Baszta Lontowa - zwana Prochową, wzniesiona w XV w., pozostałość średniowiecznych murów obronnych.

Fragmenty dawnych fortyfikacji - park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i jego przyległości to jedyny zakątek w Kołobrzegu, gdzie zachował się zespół resztek fortyfikacji głównych nowożytnej twierdzy.

Fort Wilczy - powstał w latach 1806-1807. Bronił dostępu do portu od wschodu. Teren walk w 1807 r. W latach 1832-1836 przebudowany. W 1925 r. wnętrze fortu przebudowano na amfiteatr.

Kamienny Szaniec - zbudowany w latach 1832-1836 do obrony wybrzeża i portu od wschodu. W końcu XIX w. przebudowany na cele gastronomiczne.

Fort Ujście - budowany w latach 1770-1774 według wzorów francuskich. Przebudowany w latach 1832-1836. Bronił wejścia do portu. Obecnie na forcie stoi latarnia morska zbudowana w 1945 r.

Reduta Morast - zbudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie port jachtowy.

Reduta Solna - zbudowana w latach 1832-1836. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie ośrodek sportów wodnych ZHP.

Brama Radzikowska - powstała w 1708 r. między bastionami Geldern I i Geldern II. W czasach istnienia twierdzy nowożytnej, wyjeżdżało się tędy w kierunku zachodnim.

Batardeau (grodza) - jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 r.

Muzeum Oręża Polskiego - największa kolekcja militariów na Pomorzu - od średniowiecza do czasów współczesnych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kołobrzegu

🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Sławnie

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka Poetów Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Trasę dla spacerowiczów poleca Marsch

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: darłówko Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,96 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Darłówko - przesmyk z jez. Kopań Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 422 m

Suma zejść: 461 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa

Spacer plażą z Darłówka do przesmyku łączącego jez. Kopań z Bałtykiem. Przy niskim poziomie wody w jeziorze i niezbyt dużej fali na Bałtyku przesmyk jest "nieczynny", czyli nie ma bezpośredniego połączenia jeziora z Bałtykiem. Powrót do Darłówka trasą pieszo - rowerową na wale pomiędzy jeziorem a morzem.

Nawiguj

Idealne na spacer Puma Buty Puma Wired Run Jr Black 37421401 - czarny 199,99 zł Materiały promocyjne partnera

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,53 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 661 m

Suma zejść: 668 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry wybrzeża, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Rowami a Czołpinem. 23,5 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego!

Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zna chyba każdy. Wiosną, bądź jesienią przyjeżdżają tu dzieci na wycieczki szkolne, zaś latem ciągną rzesze turystów. W sezonie urlopowym ciężko znaleźć miejsce na lokalnym parkingu, a także intymny kadr bez lemingów w tle. Kiedy więc wybrać się na wydmy? Najlepiej wtedy, kiedy jest szaro, buro i ponuro, oczywiście tylko z pozoru, gdyż obszar ten piękny jest o każdej porze roku. Poza głównym sezonem turystycznym, nawet na głównych szlakach wędrownych nie spotkamy tu żywej duszy.

Dojazd i powrót z trasy: Chcąc zrealizować podobną trasę do naszej, należy dobrze się do tego przygotować i to nie tylko kondycyjnie. W okresie od października do końca kwietnia, w weekendy nie ma co liczyć na transport zbiorowy typu PKP czy PKS. Zaś udając się własnym samochodem, ograniczeni jesteśmy do zrobienia trasy w postaci pętli.

Nam w realizacji trasy pomogło Biuro Turystyczne Paweł. Nasza trasa skupiła się na krajobrazie: Nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy Mierzei Gardnieńskiej, która rozciąga się między brzegiem morza, a Jeziorem Gardno – stąd też jej nazwa. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, a wśród nich drewniany pomost umożliwiający zapoznanie się z ogromnym akwenem. Z platformy rozciągają się przepiękne widoki na taflę jeziora i ledwo widoczny na horyzoncie przeciwległy brzeg jeziora. Spoglądając w lewo, dojrzeć można zarysy osady Smołdzino oraz górującej nad miejscowością Górą Rowokół. Na szczycie tzw. Świętej Góry Słowińców znajduje się wieża widokowa, z której rozpościerają się przecudne panoramy – sprawdziliśmy to zeszłego lata, będąc tu na wycieczce rowerowej. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Północny. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do objętego ochroną Jeziora Dołgie Małe. Ten maleńki akwen skrywa się w leśnej gęstwinie odkrywając przed odwiedzającym kolejne skarby tego obszaru. Chcąc odetchnąć trochę, warto skorzystać z uroków tego miejsca, spocząć na ławce drewnianego pomostu, bądź pod zadaszoną wiatą. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Żegnamy się ze szlakiem czerwonym, by chwilę dalej obrać kierunek łącznikowego szlaku zielonego, który doprowadzi nas nad Morze Bałtyckie.

Przez kolejne kilometry towarzyszy nam zmrożony brzeg morza, resztki śniegu oraz porywisty wiatr który wygładza nasze twarze niczym na relaksacyjnym zabiegu. Najbardziej urokliwym miejscem na tym odcinku jest pozostałość po prastarej puszczy dębowej przed 5 tys. lat.

To co po niej pozostało to ogromne pnie, które w zależności od wysokości wody i naniesionego na brzeg piachu są bardziej odsłonięte, bądź mniej. Tym razem widok nie był tak imponujący, jak w zeszłym roku, niemniej nadal wzbudzał w nas zainteresowanie. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnej puszczy, dzięki czemu przy większych sztormach morze niekiedy odsłania potężne pnie drzew. Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wycieczki.

Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż brzegu Mierzei Gardnieńskiej plaża jest bardzo szeroka. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest rozległa Wydma Czołpińska, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów, sięgających maksymalnie 40 m wysokości. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Na odcinku od morza do parkingu nieopodal osady latarników ponownie wędrujemy wyznakowanym kolorem czerwonym, pieszym Szlakiem Północnym.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Trasę dla spacerowiczów poleca A.rz57 Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Szczecinku

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Z wizytą przy Dębach ;) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,61 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podejść: 1 147 m

Suma zejść: 1 130 m Kubsonix poleca tę trasę Fajna trasa biegowa w Puszczy Wkrzańskiej. Łatwiejsze wzniesienia niż w Puszczy Bukowej, ale zmęczyć też się można :P Można ją wydłużyć do półmaratonu, zahaczając o Policę i Przęsocin. Można wykręcić tylko dychę, omijając Dęby. Serdecznie polecam :D

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno.

Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.