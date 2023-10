Pomysły na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 28 - 29 października? TOP 10 tras

Wiesz, że w woj. zachodniopomorskim jest mnóstwo ciekawych tras do spacerowania?

W woj. zachodniopomorskim jest sporo ciekawych tras do spacerowania. Przygotowaliśmy dla Was 10 podpowiedzi.

Spacerem w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca A.rz57 Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

🌳 Trasa spacerowa: PTTK Mszaniec-Lipy Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Deiv poleca tę trasę na spacer

Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Początek trasy: Świnoujście

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania spaceru: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m JJ_Active poleca tę trasę Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Fortyfikacji Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,9 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 24 808 m

Suma podejść: 42 196 m

Suma zejść: 42 198 m Spacerowiczom trasę poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Szlak turystyczny obejmuje elementy obronne fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych. Podążając nim poznajemy historię obronności Kołobrzegu, zapoczątkowaną w XIV w. od budowy miasta warownego i zakończoną u schyłku XIX w. w momencie likwidacji Twierdzy Kołobrzeg. Średniowieczne mury obronne zostały rozebrane po wybudowaniu nowożytnych fortyfikacji pod koniec XVII w. Z umocnień średniowiecznego miasta do dziś pozostały Baszta Lontowa (obecnie zwana Prochową) i ruiny Baszty Więziennej. Większość nowożytnych fortyfikacji po likwidacji twierdzy również rozebrano. Pozostałe pojedyncze obiekty pochodzące z różnych okresów jej modernizacji, umożliwiają przegląd rozwoju sztuki fortyfikacyjnej od XVII do XIX w. Relikty twierdzy uwidaczniają wpływy różnych szkół fortyfikacyjnych: niderlandzkiej (najstarsze obiekty), szwedzkiej, francuskiej i pruskiej. Szlak poprowadzony jest częściowo poprzez system informacji miejskiej (tabliczki kierunkowe przy tabliczkach z nazwami ulic) oraz z użyciem typowego sposobu znakowania szlaków turystycznych. Długość proponowanej trasy to 12 km.

Przebieg szlaku:

Ratusz, ul. Armii Krajowej, ul. Wąska, ul. Armii Krajowej, ul. Dubois, ul. Bogusława X, ul. Myśliwska, ul. Fredry, Aleja Nadmorska, Bulwar Jana Szymańskiego, ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, ul. Warzelnicza, ul. Solna, ul. Bałtycka, ul. Śliwińskiego, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego, ul. Szpitalna, ul. Młyńska, ul. Rzeczna, ul. ppor Emilii Gierczak, Muzeum Oręża Polskiego. Atrakcje, ciekawe miejsca: Akademia Rycerska - w 1655 r. założył ją Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm. Była to pierwsza szkoła wojskowa w państwie brandenbursko-pruskim. W 1703 r. przekształcono ją w Szkołę Kadetów, rozwiązaną w 1716 r.

Baszta Więzienna - ruiny Baszty Więziennej wraz z Basztą tzw. Prochową, stanowią jedyną pozostałość fortyfikacji miejskich pochodzących z przełomu XIV/XV w.

Baszta Lontowa - zwana Prochową, wzniesiona w XV w., pozostałość średniowiecznych murów obronnych.

Fragmenty dawnych fortyfikacji - park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i jego przyległości to jedyny zakątek w Kołobrzegu, gdzie zachował się zespół resztek fortyfikacji głównych nowożytnej twierdzy.

Fort Wilczy - powstał w latach 1806-1807. Bronił dostępu do portu od wschodu. Teren walk w 1807 r. W latach 1832-1836 przebudowany. W 1925 r. wnętrze fortu przebudowano na amfiteatr.

Kamienny Szaniec - zbudowany w latach 1832-1836 do obrony wybrzeża i portu od wschodu. W końcu XIX w. przebudowany na cele gastronomiczne.

Fort Ujście - budowany w latach 1770-1774 według wzorów francuskich. Przebudowany w latach 1832-1836. Bronił wejścia do portu. Obecnie na forcie stoi latarnia morska zbudowana w 1945 r.

Reduta Morast - zbudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej w widłach rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie port jachtowy.

Reduta Solna - zbudowana w latach 1832-1836. Była częścią systemu obrony portu. Obecnie ośrodek sportów wodnych ZHP.

Brama Radzikowska - powstała w 1708 r. między bastionami Geldern I i Geldern II. W czasach istnienia twierdzy nowożytnej, wyjeżdżało się tędy w kierunku zachodnim.

Batardeau (grodza) - jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 r.

Muzeum Oręża Polskiego - największa kolekcja militariów na Pomorzu - od średniowiecza do czasów współczesnych.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych. Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty".

Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102,65 km

Czas trwania spaceru: 150 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 006 m

Suma zejść: 984 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active

Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Kolejny urolkiwy ale dosyć trudny technicznie szlak ponad 100 km. Nawigacyjnie nie jest tak źle w stosunku do mapy choć zdarzają się odstępstwa. Szlak nie da się obecnie przebyć w całości gdyż rozszerzono teren wojskowy zaraz za Narzycami przez który szlak przebiega. Przejazd tylko za zezwoleniem Komendanta WP z Nadarzyc. Oznakowanie akceptowalne choć po samych znakach raczej się szlaku nie przebędzie;) Ale znaki są i jest ich sporo o ile się idzie po szlaku. Szlak osadzony w realiach Wału Pomorskiego po drodze spotykamy pozostałości umocnień. Bardzo dużo odcinków trudnych technicznie do przebycia (dawno zapomniane pozarastane ścieżki głównie w okolicach jezior).

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌳 Trasa spacerowa: Pomorska Droga Św. Jakuba Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r. Foto: Anna Ptaszyńska

🌳 Trasa spacerowa: Puszcza Słowińska sprzed 5 tys. lat odkryta przez wody Bałtyku Początek trasy: Darłowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,94 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 267 m

Suma zejść: 267 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zna chyba każdy. Wiosną, bądź jesienią przyjeżdżają tu dzieci na wycieczki szkolne, zaś latem ciągną rzesze turystów. W sezonie urlopowym ciężko znaleźć miejsce na lokalnym parkingu, a także intymny kadr bez lemingów w tle. Kiedy więc wybrać się na wydmy? Najlepiej wtedy, kiedy jest szaro, buro i ponuro, oczywiście tylko z pozoru, gdyż obszar ten piękny jest o każdej porze roku. Poza głównym sezonem turystycznym, nawet na głównych szlakach wędrownych nie spotkamy tu żywej duszy. Głównym celem naszej wędrówki było odnalezienie pozostałości po prastarej Puszczy Słowińskiej. Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu. Pralas, o którym mowa to ogromne konary drzew, które najlepiej obserwować właśnie zimową porą, kiedy mamy do czynienia ze znacznymi odpływami i dość szeroką plażą. Latem, gdy nadchodzą cieplejsze prądy, morze nanosi piach i zakrywa ciekawostkę przed rzeszą turystów ;)

Parking / skąd najlepiej rozpocząć wędrówkę? Wycieczkę rozpoczynamy i kończymy na parkingu leśnym w Czołpinie. W sezonie letnim jest on płatny i bardzo zatłoczony, zimą zaś świeci pustkami. Poza sezonem nie ponosimy też opłaty za wstęp do parku narodowego. Trasa naszej wędrówki: Pierwszym etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami - Dołgie Wielki i Dołgie Małe. W okresie wilgotnym lub po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew. Następnie obieramy kierunek północny ku plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są tu płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg.

Na trasie naszej wędrówki, wisienką na torcie kierunku są ruchome piaski Wydmy Czołpińskiej. Madwiny, o których mowa składają się z ciekawie porośniętych mniejszych pasm, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Północny. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie wracamy też na parking, z którego rozpoczęliśmy wcześniej wędrówkę.

🌳 Trasa spacerowa: 147Ultra - Ultramaraton Szczecin - Kołobrzeg Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 159,02 km

Czas trwania spaceru: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m Lu_ka poleca tę trasę na spacer

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg!

Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

