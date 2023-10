Pomóżmy pogorzelcom z Siadła Dolnego. Stracili dom i całego dorobek życia

Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku, objął około 200 metrów kwadratowych. Dach budynku spłonął doszczętnie. Na szczęście mieszkańcy są cali i zdrowi. 83-letnia wdowa - pani Jadwiga i jej syn zostali bez dachu nad głową. Syn miał 4 tygodnie wcześniej wypadek samochodowy - zasłabł za kierownicą i ma złamaną łopatkę i stabilizator na nodze, opiekuje się mamą i gospodarstwem. W pożarze spłonęły ubrania, przedmioty użytku codziennego, pamiątki rodzinne, zdjęcia. Nie ocalało prawie nic.

- Ten dom był dorobkiem życia rodziny rolników. Owocem ciężkiej pracy, gdzie do niedawna przeżywali wszystkie radości i smutki. W tym domu świętowali i gościli przyjaciół. Tu żyli, a teraz stracili nie tylko dach nad głową, ale też olbrzymią część tego życia. Mimo ogromu tej tragedii są razem i są zdeterminowani, by zbudować dom od nowa. Wierzymy wszyscy, że się uda. Zresztą… nie ma innego wyjścia. Będzie to jednak bardzo trudne, bo przewidywane koszty przekraczają możliwości - czytamy w opisie zbiórki.