Pomnik "rogatego bóstwa na planie pentagramu" w Szczecinie? Projekt w SBO odrzucony. Autorzy nie poddają się

Autorzy nie ukrywają, że wzorowali się na projekcie z poprzedniej edycji SBO budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny że Szczecina szefa wszystkich szefów. Wówczas spełniał on wszelkie wymogi i został dopuszczony do głosowania, które wygrał.

- Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość i życzliwość dzięki którym możliwe jest wniesienia odwołania od niesprawiedliwe potraktowanego i odrzuconego projektu instalacji obiektu rogatego bóstwa Baphometa na placu Adamowicza i alei Papieża Jana Pawła II w Szczecinie - piszą w liście do urzędu miasta i do mediów autorzy projektu.

- W sztuce często można spotkać dzieła oparte w dużej części na innym arcydziele, z którego wykorzystano większość elementów. Dotyczy to nie tylko dzieł wizualnych ale i muzycznych. To jest prawo każdego twórcy a inny twórca nie może nikogo pozbawić prawa do wykorzystania lub inspiracji jego dziełem. Mimo to, główną inspiracją dla naszego projektu był jednak znany i lubiany, młody szczeciński radny, który w 2015 roku w wywiadzie do prasy po raz pierwszy wspomniał o projekcie pomnika Szatana, który mógłby być zgłoszony do SBO - podkreślają autorzy projektu.