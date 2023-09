Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 05.09.2023

8000 zł dla każdego? Szczegóły w galerii

Waloryzacja 500 plus

Od dawna mówi się, że z powodu inflacji potrzebna jest waloryzacja programu 500 plus. Ostatnio pojawiało się dużo informacji, że przed wyborami rząd dokona zmian w programie i zostanie on podwyższony do 700 zł. Jednak, jak wynikało z Aktualizacji Planu Konwergencji, do końca 2026 roku świadczenie 500 plus miało nie być waloryzowane. Wiele zmieniła jednak konwencja PiS z 14 maja, podczas której prezes ugrupowania, Jarosław Kaczyński zapowiedział wzrost świadczenia do 800 plus.

