Pogoń Szczecin w Lubinie pogrąży się w kryzysie czy złapie oddech?

Ale Pogoń też nie ma co się bać tego wyjazdu. W ostatnich sezonach w Lubinie wygrywała i może przedłużyć serię.

- Pogoń to klub o uznanej renomie. Jeśli popatrzymy nawet na ostatni mecz ze Śląskiem, to Pogoń stworzyła sobie kilka bardzo dobrych sytuacji. Nie potrafili tego zamienić na bramki. Punktowo są poniżej tego co pokazali na boisku. To zespół z dużym potencjałem jeśli chodzi o grę ofensywną, potrafiący kreować i stwarzać sytuacje – mówi Waldemar Fornalik, trener Zagłębia.