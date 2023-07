Pogoń Szczecin w Europie: czas przerwać niechlubną wyjazdową serię

Portowcy nie mają grubej kroniki związanej z występami w Europie. Nigdy nie zdobyli mistrzostwa Polski czy Pucharu Polski, więc w Pucharze Europy, Lidze Mistrzów czy w Pucharze Zdobywców Pucharów oraz w Lidze Europy nigdy nie zagrała. Ma jednak za sobą trzy występy w Pucharze UEFA oraz po raz trzeci przystępuje do rywalizacji w Lidze Konferencji.

Powodów do dumy po tych występach nie ma. Wystarczy powiedzieć, że Pogoń śrubuje wstydliwy rekord porażek, a ostatnio też występów bez strzelonej bramki. Pogoń przegrała wszystkie (6) mecze wyjazdowe w Pucharze UEFA i LKE; w 3 ostatnich nie zdobywała bramki. Nic więc dziwnego, że można mieć obawy o występ w Belfaście, ale zarazem jest to świetna okazja, by przerwać te dwie serie. Linfield – nawet jeśli można dostrzec jego postępy w Europie w ostatnich sezonach – jest najsłabszym przeciwnikiem, z którym przyjdzie Pogoni rywalizować.