Pogoń Szczecin poznała możliwych rywali w III rundzie Ligi Konferencji

Pogoń jeszcze nie rozpoczęła europejskiej przygody w sezonie 2023/24, ale wszyscy oczekują, że poradzi sobie z zespołem Linfield z Irlandii Północnej w II rundzie. Pierwszy mecz w Belfaście już w czwartek, rewanż tydzień później w Szczecinie.

UEFA na poniedziałek zaplanowała losowanie par III rundy. Ma to ułatwić klubom przygotowania organizacyjne. Rankiem podzieliła wszystkich uczestników na mniejsze grupy. I Pogoń wiedziała, że mogła trafić na: KAA Gent (Belgia) - MSK Żilina (Słowacja), CFR Cluj (Rumunia) - Adana Demirspor (Turcja), Viktoria Pilzno (Czechy) - Drita (Kosowo), Djurgardens IF (Szwecja) - FC Luzern (Szwajcaria) oraz FC Arouca (Portugalia).

Po kilku godzinach przeprowadzono losowanie i w jego wyniku Portowcy nie mogą mówić o szczęściu. W III rundzie mogą zagrać ze zwycięzcą pary: Gent – MSK Żilina.

Belgijski zespół to był najtrudniejszy przeciwnik z potencjalnych rywali. KAA Gent to 5. zespół tamtejszej ekstraklasy w sezonie 2022/23. Do mistrza – KRC Genk stracili 19 punktów. W 34 meczach odnieśli 16 zwycięstw, 8 spotkań zremisowali i 10 przegrali. Zdobyli 64 bramki, stracili tylko 38.