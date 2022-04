Pogoń Szczecin już z Benediktem Zechem, a Jagiellonia mocno osłabiona

W Szczecinie wszyscy liczą na zwycięstwo, które przybliży Portowców do upragnionego mistrzostwa Polski. Szanse są i to spore. Pogoń jest po porażce z Wisłą Płock na swoim boisku, więc trener Kosta Runjaic zapewniał przed podróżą na Podlasie, że drużyna jest zmotywowana do rehabilitacji. Będzie też wzmocniona.

Do składu Pogoni powraca Benedikt Zech, czyli lider defensywy. - Jest gotowy do gry, ale nie wiem czy od początku, bo ma za sobą dwumiesięczną przerwę – mówił Runjaic.

Decyzja zapadnie przed meczem. A roszad w „11” może być więcej, bo z powodu choroby może wypaść Luis Mata. Dodajmy, że nadal poza składem są Alexander Gorgon i Kacper Smoliński, a Runjaic może „chować” też piłkarzy zagrożonych pauzą kartkową (np. Kamil Grosicki czy Sebastian Kowalczyk).

Sytuacja kadrowa Jagiellonii jest jednak zdecydowanie gorsza. Kontuzje leczą podstawowi piłkarze: Tomas Prikryl, Ivan Runje, Israel Puerto oraz Jesus Imaz, a w ostatnim meczu kartkami ukarani zostali Michał Pazdan i Taras Romanczuk. Obu również zabraknie w spotkaniu z Pogonią. Drużyna szczecińska musi wykorzystać problemy rywala i zainkasować trzy punkty.