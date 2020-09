Pogoń Kosty Runjaica spróbuje odczarować stadion w Gliwicach [ZDJĘCIA]

W niedzielę o 12.30 drugi mecz Portowców w sezonie 2020/21. Rywal znów z najwyższej półki - Piast Gliwice, czyli brązowy medalista ostatniego sezonu, ale co ważniejsze zespół, który potrafił wygrać w Mińsku i awansować do II rundy eliminacji LE. Zebrał wiele pochwał, więc do meczu z Pogonią przystąpi zmęczony, ale na luzie. Pogoń ma za sobą słaby występ w Krakowie i tydzień spokojnych przygotowań. Czy zdobędzie pierwsze punkty w rozgrywkach, czy trener Portowców odniesie pierwsze zwycięstwo w Gliwicach?

- Przed nami ciekawy mecz. Mam nadzieję, że przywieziemy z Gliwic jakiś punkt. Nie jestem osobą, która zbyt euforycznie będzie budowała scenariusz na spotkanie. Nie ma co gadać - trzeba w niedzielę zagrać z pasją i radością - mówi Runjaic.

Co ciekawe Pogoń starała się o Jakuba Świerczoka, ale napastnik niedawno wybrał Gliwice. - To dobry napastnik, temat u nas był, ale technicznie było to nie do przeskoczenia - mówi Runjaic. - Do zamknięcia okna transferowego jeszcze dużo czasu, rozglądamy się, ale chcemy piłkarza, który wzmocni nasz zespół, a nie będzie jego uzupełnieniem.

Pogoń mecz z Piastem połączyła z pucharowym spotkaniem z Podhalem w Nowym Targu (środa, godz. 16). Po niedzielnym meczu Portowcu zostaną na południu Polski i tam będą trenować. Runjaic zdecydował się zabrać większą grupę zawodników.