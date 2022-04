"POGOŃ ART" niezwykły album o kibicowskich graffiti i muralach. Spotkanie autorskie już jutro Michał Elmerych

Czternaście lat spacerów, jeżdżenia po Szczecinie i regionie. Tysiące zdjęć. Wszystko po to, by pokazać miłość mieszkańców do piłkarskiego klubu zaklętą w murach regionu i miasta. W czwartek premiera albumu „POGOŃ ART”.