Pogoda w Zachodniopomorskiem. Wraca silny wiatr i deszcz!

Zachodniopomorskie nie ma szczęścia do pogody w tym roku. Wichury, deszcz. Co prawda, na chwilę wyszło słońce, ale ponownie zostało ono przysłonięte przez chmury.

- W czwartek nad naszym regionem pojawił się front atmosferyczny „Nasim”, który przyniesie opady deszczu, silny wiatr a miejscami również lokalne burze. Podczas burz możliwe są szkwałowe porywy wiatru do 80km/h. Może pojawić się także grad do 1 cm. W całym województwie temperatura przekroczy 10°C. Najcieplej będzie w Szczecinie miejscami nawet 13°C. Wiatr umiarkowany i silny – południowo zachodni przechodzący w zachodni w porywach do 70km/h. W pierwszej części nocy nad naszym regionem ponownie popada deszcz, a także spodziewamy się silnych podmuchów wiatru. Nad samym morzem możliwe porywy do 90-95km/h, w centrum do 70km/h. Temperatura w całym regionie sięgnie 4°C. - powiedział Patryk Chamerski – Łowca Burz/Zachodniopomorscy Łowcy Burz.