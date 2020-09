Podziemne śmietniki w Szczecinie? Jest taki pomysł. Co Wy na to? SONDA

W marcu zeszłego roku miasto zadeklarowało zainteresowanie wdrożeniem koncepcji polegającej na podziemnej lub półpodziemnej zbiórki odpadów. Minął ponad rok, o postępy w tej sprawie zapytał w interpelacji radny Marcin Pawlicki, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję zastępcy prezydenta ds. komunalnych.

- Miasto zakupiło w ubiegłym roku pierwszy komplet pojemników do selektywnej zbiórki w systemie półpodziemnym. Zestaw składa się z trzech pojemników: pojemnik półpodziemny 3m3 na metale i tworzywa sztuczne oraz papier i pojemnik półpodziemny 1,8m3 na szkło. Zamiast litej wewnętrznej wkładki zastosowano system workowy tj. worek wykonany z trwałego polipropylenu nadającego się do recyklingu. Ze względu na małą masę, aby opróżnić te pojemniki nie są potrzebne specjalne auta, wystarczy zwykły pojazd do odbioru odpadów wyposażony w dźwig - odpowiada Krzysztof Soska, zastępca prezydenta.