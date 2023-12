Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 2.12.2023

Dwie emerytury w grudniu 2023. Kto otrzyma?

Za wypłacanie emerytur w Polsce odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie trafia na konta emerytów raz w miesiącu, w jeden z siedmiu możliwych terminów. Są to kolejno: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jednak część emerytów otrzyma w grudniu świadczenie dwa razy. Szczegóły w naszej galerii!

Waloryzacja emerytur w 2024 roku

W 2024 roku waloryzacja emerytur, jak wyliczył "Fakt", będzie mniejsza niż w tym roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1588,44 brutto. Przy prognozowanej 11,4 proc. waloryzacji wzrosłaby do kwoty 1769,52 zł brutto. Tyle samo wyniosłaby 13. oraz 14. emerytura – w maksymalnej wysokości.

Podwójna emerytura w grudniu. Winny kalendarz

O tym, w którym terminie wypłacana będzie emerytura, świadczeniobiorca dowiaduje się przy okazji wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Może się jednak zdarzyć, że pieniądze trafią na nasze konta w inny dzień. Dzieje się tak, ponieważ, ZUS nie wypłaca świadczenia w święta i dni wolne od pracy. W takim przypadku pieniądze zostają wypłacone we wcześniejszym możliwym terminie.

Za sprawą tej zasady niektórzy emeryci dostaną dwie emerytury w grudniu. Sytuacja ta dotyczy każdego, kto otrzymuje swoje świadczenie 1. dnia miesiąca. Choć 1 grudnia to zwykły dzień roboczy, to 1 stycznia, czyli Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy Oznacza to, że aby spełnić wcześniej wspomniane wytyczne, ZUS musi wypłacić emerytom pieniądze jeszcze w grudniu bieżącego roku.