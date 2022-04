Po skandalu w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie. Kuratorium Oświaty: Dyrektor podjął odpowiednie działania

- Uczniowie w szoku, część ze strachu pod pretekstem wyjścia do toalety, opuściła klasę. Jeszcze bardziej żenująca jest postawa samego nauczyciela, który już po, na przerwie, podszedł do tego ucznia i w ramach przeprosin zapytał "no co Ty, nie mów że nikt nigdy Cię nie zwyzywał" - opisywał wówczas sytuację nasz Czytelnik.

"Odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania"

Andrzej Albrewczyński, dyrektor szkoły, nauczyciela zawiesił, co w praktyce oznacza odsunięcie od pracy z młodzieżą, a informację na temat zajścia przekazał do Kuratorium Oświaty. To ostatnie póki co nie ma żadnych uwag odnośnie tego, jak sprawa została rozwiązana. W ocenie jego pracowników dyrektor podjął odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.