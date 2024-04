Po sensacyjnym rozstrzygnięciu wyborów szykuje się rewolucja w radzie miasta

Według niego obecność dużej liczby debiutantów oznacza, że „możemy być świadkami zupełnie nowych rozdań w ratuszu”.

Co mówią debiutanci

- Myślę, że to właśnie nas na ulicach było widać najczęściej, to my staliśmy od porannych godzin rozdając z uśmiechem kawę, to my chodziliśmy od drzwi do drzwi i to my codziennie to późna, osobiście rozwieszaliśmy swoje materiały - mówi 22-letni Mateusz Gieryga, komentując pokoleniową zmianę w radzie miasta.