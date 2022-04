Płatne parkowanie w Szczecinie. Jak musi być oznakowany parking? Uwaga na mandaty

Przekonała się o tym mieszkanka Szczecina, która 28 lutego zaparkowała auto na jednokierunkowym odcinku ulicy Jarowita.

Obowiązuje na niej Strefa Płatnego Parkowania o czym informują znaki pionowe. Na jezdni linia wskazująca miejsca do postoju w strefie nie jest wymalowana białą farbą. Linia ma formę kostek brukowych innego koloru niż reszta jezdni. Pani Agnieszka nie wykupiła biletu postojowego, bo była przekonana, że tylko biała linia pozioma jest właściwa do wyznaczenia strefy. Po powrocie do auta miała za wycieraczką wezwanie do uiszczenia kary za brak biletu postojowego. Kara to nawet 200 zł. Nie zgodziła się z tą decyzją i napisała skargę na prezydenta Szczecina.