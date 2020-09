Plac Orła Białego w Szczecinie 2.0. Początek zmian na centralnym skwerze

W planach miasta jest zwiększenie powierzchni terenu zielonego poprzez usunięcie części nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o łącznej pow. 762 m2 oraz z kostki granitowej o pow. 278 m2. Na ich miejscu wykonany zostanie trawnik, a na przedłużeniu istniejącego chodnika położony zostanie kolejny odcinek o powierzchni 97 m2 z odzyskanej kostki granitowej.

- Będzie to przestrzeń na co dzień funkcjonująca jako zielony skwer, ale okazjonalnie będzie wykorzystywana także jako miejsce do urządzania imprez, wydarzeń. Beton zostanie stąd zupełnie usunięty, trawnik zostanie zasadzony w taki sposób, aby natura sama mogła się bronić. Nie będzie to wyłącznie powierzchowna zmiana - mówi Paweł Jaworski, urbanista odpowiedzialny za prototypowanie zmian na pl. Orła Białego.

Inicjatorem poniedziałkowego usuwania pierwszych betonowych płyt był Przemysław Słowik, szczeciński radny.