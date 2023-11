PKO Ekstraklasa. W niedzielę Pogoń Szczecin podejmuje mistrza. Może go wyprzedzić w tabeli

Co ciekawe, ekipa mistrza Polski rozegrała już w tym sezonie 26 oficjalnych spotkań, a mamy przecież dopiero początek listopada. Złożyły się na to cztery rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, spotkania w PKO Ekstraklasie, w Lidze Europy, Pucharze Polski oraz Superpucharze kraju.

Jeszcze na trzy dni przed meczem w Szczecinie (w czwartek wieczorem), Raków grał w Lizbonie ze Sportingiem, który przed tym pojedynkiem był wiceliderem grupy. Spotkanie zakończyło się porażką mistrzów Polski 1:2. Raków w czterech pierwszych spotkaniach tego sezonu w Lidze Europy zaliczył trzy porażki i remis. Podział punktów przytrafił się trzy tygodnie temu podczas domowego meczu ze Sportingiem.

Fakt rozgrywania spotkania w czwartkowy wieczór w Portugalii może oczywiście wyjść na dobre Pogoni, jeżeli chodzi o zmęczenie zespołu z Częstochowy. Podróż, urazy i zmęczenie mogą sprawiają, że w Szczecinie nie zagra najlepszy garnitur mistrza kraju. Jednak wcale nie martwi to Portowców. Ostatnio piłkarze Pogoni są coraz pewniejsi siebie i widać to na boisku. Coraz pewniejszy siebie jest również ich trener. Jens Gustafsson został nawet wybrany najlepszym szkoleniowcem października w PKO Ekstraklasie. Złożyły się na to trzy wygrane spotkania (5:0 z Lechem, 3:0 z Ruchem, 2:1 z Jagiellonią) oraz remis (0:0 z Piastem). To pierwsza nagroda Trener Miesiąca dla Gustafssona i pierwsze wyróżnienie dla szkoleniowca zasiadającego na ławce Pogoni Szczecin od grudnia 2020 roku. A przypomnijmy, że nawet w tym sezonie słychać było głosy, które nawołują do zmiany trenera w Pogoni. Władze klubu mają jednak cały czas zaufanie do Szweda. Zaczyna to procentować.

Po wtorkowym meczu w Pucharze Polski w Bielsku-Białej Pogoń wróciła do Szczecina w środę rano. Tego dnia Portowcy mieli zajęcia w siłowni i regenerację. W czwartek, piątek i sobotę mieli zaplanowane po jednym treningu dziennie już na murawie. W niedzielę w Pogoni nie zagrają Marcel Wędrychowski oraz Danijel Loncar. Dużo więcej ubytków jest w ekipie mistrza kraju.