PKO Ekstraklasa: Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 0:1. Portowcy pokonali lidera!

Gustafsson pokusił się za to o niespodziankę w wyjściowym składzie, ale też zasygnalizował ją na przedmeczowej konferencji.

Śląsk wypracował sobie jesienią duża przewagę nad konkurentami, ale dobry początek wiosny odpowiednio nastawiłby go w walce o mistrzostwo Polski. Pogoń była w grupie zespołów z szansami na podium, a więc była też zainteresowana pościgiem za wrocławskim zespołem. A więc na boisko wychodziła po zwycięstwo. Hit kolejki zapowiadał się wybornie.

Ze Śląskiem od początku zagrał Adrian Przyborek, czyli najmłodszy (17 lat) z grona kandydatów. Debiut to nie był, bo Przyborek grywał już jesienią, ale mało kto się spodziewał jego gry od początku z liderem. I od początku spotkania był środkowym pomocnikiem, biegającym za plecami Efthymiosa Koulourisa.

W 28. minucie Śląsk miał bramkową sytuację. Wahlqvist za miękko atakował piłkę pod linią boczną i zrobiło się niebezpiecznie. Centra do niepilnowanego Erica Exposito, a Hiszpan mógł strzelać na bramkę, jednak zdecydował się zgrywać do kolegi. Na szczęście dla Pogoni – nie w tempo.

Dziesięć minut później Exposito miał podobną sytuację, ale tym razem strzelał nogą i piłka przeleciała nad poprzeczką. W tej akcji rywale znów skorzystali na złym kryciu bocznej strefy przez Wahlqvista. Po trzech minutach Exposito wrzucał, a z 5 m główkował Samiec-Talar, ale spudłował. To nie była jednak najlepsza okazja gospodarzy w pierwszej połowie, bo już po minucie strata na swojej połowie i z dystansu strzelał Matias Nahuel. Cojocaru zdołał wybronić, ale piłki nie złapał i dobijał Petr Schwarz. Fatalnie spudłował z kilku metrów.

Skoro cios za cios, to Nahuel uciekł skrzydłem i strzelał z 9 metrów, ale i tę próbę Cojocaru wybronił.

Po minucie ok. 1,5 tysiąca kibiców Pogoni ryknęło z radości. Śląsk zgubił piłkę na swojej połowie, a Portowcy to wykorzystali. Grosicki uciekł skrzydłem, dobrze wyłożył piłkę na środek pola karnego. Tam Ulvestad ją uderzył, ale piłka odbiła się od Patryka Janasika i wpadła do siatki.

Śląsk zaatakował, ale Pogoń dobrze się broniła i próbowała kontrować. W 85. minucie sędzia Szymon Marciniak przerwał spotkanie, bo Cojocaru dostał czymś z trybun. Gdy po 2-3 minutowej przerwie zespoły wracały na boisko znów coś spadło na trawę i Marciniak wezwał oba zespoły do szatni.

Gra została jednak wznowiona, a Pogoń musiała wybronić skromne zwycięstwo. Arbiter doliczył aż siedem minut. Gospodarze coraz mocniej się odsłaniali, a Grosicki z Koulourisem próbowali skontrować. Widać było jednak, że ten mecz kosztował Portowców sporo sił, bo pary do dynamicznych akcji brakowało.