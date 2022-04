PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:2. Koniec marzeń o mistrzostwie? [ZDJĘCIA]

Pogoń i Raków wyszły na przedmeczową rozgrzewkę znając już wynik spotkania Lecha. Poznaniacy bez problemów ograli na swoim boisku Górnika Łęczna i przed szczecińskim spotkaniem objęli prowadzenie w tabeli PKO Ekstraklasy. Trzy punkty przewagi to sporo, ale przecież na Twardowskiego ktoś musiał zapunktować. Lech po cichu liczył na remis przy Twardowskiego, bo wtedy uciekłby dwóm drużynom.

Ale zespoły przystępujące do meczu na szczycie elity miały inne plany, ale i swoje problemy. Pogoń niestety musiała sobie poradzić bez kontuzjowanego Sebastiana Kowalczyka. W wyjściowym składzie zastąpił go Wahan Biczachczjan, który miał świetne wejście do drużyny Pogoni (na początku wiosny zdobywał ważne bramki w roli zmiennika), ale ostatnio jakby przygasł. Ta zmiana nie mogła nikogo specjalnie dziwić, ale już kolejne roszady w „11” zaskoczyły kibiców. Przede wszystkim od początku zabrakło w składzie nominalnego napastnika. Piotr Parzyszek i Luka Zahović pozostali w rezerwie. A tę rolę wypełniać mieli Jean Carlos lub Michał Kucharczyk.