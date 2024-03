PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Cracovia Kraków 3:1. Po ligowej przerwie wrócili do zwycięstw

Pogoń przystąpiła do spotkania wiedząc, że punkty stracił Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław, czyli zespoły wyprzedzające Portowców. Była więc okazja, by zbliżyć się do podium. Drużyna przede wszystkim chciała jednak zatrzeć złe wrażenie z ostatnich występów, a tym samym dobrze się nastroić na środowy mecz z Jagiellonią Białystok w półfinale Pucharu Polski.

Cracovia też musiała szukać punktów w Szczecinie, bo strefa spadkowa wcale nie tak daleko od niej. I to właśnie Cracovia zaatakowała jako pierwsza, ale Pogoń akcję wybroniła i szybko skontrowała lewym skrzydłem. Kamil Grosicki wbiegł w pole karne, podał na 12. m do nadbiegającego Fredrika Ulvestada, a ten – jak w Radomiu – otworzył wynik meczu.

Radość trwała jednak krótko. Po minucie goście mieli rzut rożny, wrzutka na pierwszy słupek, a tam Benjamin Kallman ubiegł obrońców i bramkarza i wyrównał.