PKO Ekstraklasa: Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin 0:4. Mocna odpowiedź dla konkurencji

Dzień przed meczem stadion w Łęcznej był pokryty śniegiem, ale gospodarze wykonali kawał roboty, by piłkarze zagrali na zielonej murawie. Warunki były ciężkie, bo plac gry grząski, w dodatku sypało śniegiem, a temperatura ok. stopnia na plusie. Fanów nie zabrakło a spora grupa dotarła na obiekt również ze Szczecina.

Pogoń zagrała w identycznym wyjściowym składzie, jak w poprzednim meczu z Wisłą Kraków. Mogło to zaskakiwać, bo trener Kosta Runjaic nie przywiązuje się mocno do zwycięskich składów, ale uznał, że utrzymanie zestawienia da gwarancję sukcesu. A trzeba pamiętać, że w czasie reprezentacyjnej przerwy szkoleniowiec Portowców nie miał wszystkich zawodników na treningach. Kamil Grosicki, Luka Zahović, Vahan Biczachczjan, Maciej Żurawski, Mariusz Fornalczyk i Mateusz Łęgowski wyjechali na zgrupowania i mecze reprezentacyjne. I choć na kadrach nie zmęczyli się zbytnio występami (w najlepszym humorze na pewno wrócił Grosicki, który po roku powrócił do polskiej reprezentacji i dołożył swoją cegiełkę do wywalczenia awansu na jesienne Mistrzostwa Świata w Katarze) to dopiero w czwartek szczeciński zespół trenował w komplecie. Grosicki i Fornalczyk znów zostali ustawieni na skrzydłach.