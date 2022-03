Piłkarski raport: Szczecin kontra Stargard na remis [ZDJĘCIA]

III liga

Tak się złożyło, że w 21. kolejce doszło do dwóch spotkań derbowych między zespołami ze Szczecina i Stargardu.

Kluczevia – choć teoretycznie już skazana na spadek – potrzebuje zwycięstw, by nadzieje na utrzymanie odżyły. Ale zespół wciąż musi grać nie na swoim boisku, a w dodatku kompletnie nie ma szczęścia. Pogoń II Szczecin w Stargardzie przeważała, ale nie miała skuteczności. Dopiero w ostatniej akcji spotkania Wojciech Lisowski wykorzystał dośrodkowanie Szymona Cybulskiego i główką pokonał bramkarza Kluczevii.

- Pracowaliśmy na to zwycięstwo od 1. do 93. minuty, więc wygrana w takich okolicznościach na pewno smakuje wyjątkowo – podsumował dla klubowego serwisu Paweł Ozga, trener Pogoni II. Szkoleniowiec potrafił też docenić rywala. - Kluczevia to już inny zespół niż jesienią, gdy na naszym boisku stracili pięć bramek. Zrobili duże postępy, widać w ich grze pewne automatyzmy, lepiej grają w defensywie.