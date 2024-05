Piknik w klimacie retro na Gocławiu. Spotkanie przy dawnej Wieży Bismarcka [ZDJĘCIA, FILM]

Pod wieżą królowała szyk i elegancja rodem z minionych epok, kiedy panie nosiły długie suknie, a panowie wyglądali równie elegancko. Przede wszystkim było to zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu w formie piknikowania. Organizatorzy zachęcali do zabrania własnych kocy, naczyń, jedzenia, picia.

Spotkanie odbyło się przy najważniejszym zabytku północnych osiedli Szczecina, czyli przy Wieży Gocławskiej, która nareszcie tętni życiem. Zabytek można zwiedzać w weekendy, z roku na rok jego stan poprawia się. Przypomnijmy, że Wieża Bismarcka była jednym z ulubionych miejsc, do których wybierały się tłumy szczecinian. Pod wzgórzem istniały kawiarnie, niedaleko wznosiła się kolejna wieża widokowa.

W 1910 roku Związek Budowy Pomnika Bismarcka Prowincji Pomorze pod przewodnictwem gubernatora von Eisenharta rozpisał konkurs na projekt wieży. Do realizacji wybrano projekt autorstwa Wilhelma Kreisa wzorowany na mauzoleum Teodoryka w Rawennie i grobowcu Cecylii Metelli. Kamień węgielny położono w ramach obchodów setnej rocznicy bitwy pod Lipskiem w 1913 roku. 10 sierpnia 1921 roku odbyło się uroczyste otwarcie wieży.