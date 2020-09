Pierwsze zwycięstwo Błękitnych w lidze. Gol po pięknej akcji [GALERIA]

Błękitni i Wigry spotkały się na boisku po raz pierwszy w historii. Lepiej zapamiętają go zawodnicy ze Stargardu.

Trener Błękitnych, Tomasz Grzegorczyk, zastępujący Adama Topolskiego, zmienił trochę skład w porównaniu z 1. kolejką. Przede wszystkim miał już do dyspozycji Błażeja Starzyckiego, który kilka dni temu został wypożyczony do Błękitnych na cały sezon z Pogoni Szczecin.

Gospodarze w pierwszej połowie prezentowali się dobrze. Stwarzali sporo sytuacji i gol właściwie wisiał w powietrzu. Udało się go strzelić w 41. minucie. Błękitni zbudowali świetną akcję. Długo wymieniali piłkę na swojej połowie, aż wreszcie dalekie podanie do Mateusza Bochnaka stworzyło groźną sytuację. Ten popędził prawym skrzydłem i wyłożył piłkę do nadbiegającego z lewej strony Oskara Ryka. 20-latek zdołał zmieścić piłkę w siatce i otworzył strzeleckie konto Błękitnych w tym sezonie. Ryk dołączył do zespołu latem.