PGE Spójnia Stargard potwierdziła, że nie lubi grać z Legią

Początek dla Legii, która szybko sobie wypracowała przewagę. Trener Spójni Sebastian Machowski musiał wstrząsnąć zespołem i to zrobił. Szybko wprowadził do gry zmienników i ten wynik stopniowo się zmieniał. Dobre minuty miał Alex Stein, mocno go wspierał Adam Łapeta. Ciekawostka – w pierwszej połowie po stronie gości z podstawowego składu zapunktował jedynie Aleksandar Langović (4 punkty), a pozostali „starterzy” mieli problemy ze skutecznością.

Przed tygodniem Spójnia rozegrała wyrównane spotkanie w Ostrowie, a w niedzielę znów pokazała, że ma potencjał, ale znów nie zgrały wszystkie się potrzebne do zwycięstwa elementy. Mecze z Legią Warszawa stają się dla Spójni takimi – jak derby z Kingiem Szczecin: walczą dwa zespoły, są szanse na zwycięstwo, a wygrywają rywale. Tak było w play-offach ostatniego sezonu, taka było jesienią w Stargardzie i w rewanżu.

W drugiej kwarcie Spójnia grała lepiej i przejęła inicjatywę, tyle, że nie miała dużej przewagi i to, co zyskała – straciła w trzeciej odsłonie. Decydowała więc ostatnia odsłona. Po dwóch skutecznych rzutach Karola Gruszeckiego w połowie Spójnia prowadziła 73:69. Niestety, stargardzianie zacięli się w ataku. Legia była skuteczniejsza, zebrała dwie piłki w ataku i kontrowała po przechwytach. Dwie minuty przed końcem to gospodarze prowadzili 79:76, ale wciąż wygrana była możliwa.

Gruszecki spudłował, a Christian Vital przeprowadził trzypunktową akcję. Po chwili Spójnia popełniła w krótkim czasie dwie straty i została przez legionistów dobita.

Dla Spójni była to druga porażka w jej wyjazdowym tournee ligowym. Przed nią jeszcze wyjazdy do Torunia i Sopotu, gdzie będzie równie trudno o sukcesy. Nie ma co jednak liczyć na lepsze wyniki, jak podstawowi gracze zdobywają mniej punktów od zmienników, a najlepszy strzelec z wybranej piątki – kończy mecz ledwie z 11 punktami.