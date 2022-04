Paweł Kikowski: Walka o play off kosztuje nas dużo sił i nerwów

Do końca sezonu zasadniczego pozostały dwie kolejki. By znaleźć się w fazie play off musicie nie tylko wygrać oba spotkania, ale również liczyć na porażki Astorii Bydgoszcz. Nie wszystko jest więc w waszych rękach.

Tak, na pewno nie jest to komfortowa sytuacja. Nasz bilans jest taki, a nie inny - musimy liczyć na potknięcia rywali, a sami zwyciężać. Myślę jednak, że stać nas na wygrane z Twardymi Piernikami Toruń oraz GTK Gliwice.

W ostatnich latach walka o play off jest w waszym wykonaniu ciekawsza niż same rozgrywki w ósemce. Też masz takie wrażenie?

Niestety, tak to w ostatnich sezonach wyglądało, że do ostatniej chwili biliśmy się o miejsce w czołowej ósemce. Później przychodziła faza play off i albo jedna wygrana w niej, albo gładkie 0-3 i wakacje. Ta walka o play off zawsze kosztuje nas dużo sił i nerwów. Być może dlatego często faza po sezonie zasadniczym nie układała nam się zbyt dobrze. Przystępowaliśmy do niej trochę wypaleni. Oby tym razem było inaczej.