Paweł Adamczak, prezes Świtu Szczecin: Od dłuższego czasu szykowaliśmy się na II ligę

Świtowcy dwa tygodnie temu zapewnili sobie awans do II ligi, ale nadal utrzymują wysoką dyspozycję. W niedzielę pokonali w pełni zasłużenie Zawiszę Bydgoszcz 2:1. - Gramy dla kibiców. Podczas pucharowego meczu z Błękitnymi pogoda była fatalna, ale wytrwali z nami do końca. Staramy się im zrewanżować wynikami. Będziemy grać na maksa do końca – w lidze i chcemy zdobyć PP w regionie – podkreślił trener Piotr Klepczarek.

Rozmowa z prezesem Świtu

Świt już ma zapewniony awans, a Pan zamiast luzu – jeszcze więcej roboty. Paweł Adamczak: Naszym założeniem był awans, a więc od dłuższego czasu podejmowaliśmy pewne działania, by nie zostać z przysłowiową ręką w nocniku. Od dłuższego czasu nie skupialiśmy się na kwestiach sportowych, ale głównie infrastrukturalnych. Dokumenty licencyjne złożyliśmy, a z pomocą miasta musieliśmy wskazać do rozgrywek obiekt przy ul. Twardowskiego. Nasz obiekt przy ul. Stołczyńskiej jest modernizowany, ale będziemy zabiegać, by pod koniec czerwca lub w lipcu uzyskać zgodę na grę na Skolwinie. Pracowaliśmy też nad budżetem, stąd szereg inicjatyw ze sponsorami. Mieliśmy też cichą nadzieję, że uzyskamy większe dofinansowanie z miasta, ale raczej to nie nastąpi. Obecnie nasz budżet składa się w 75 procentach z środków prywatnych, a w 25 proc. z środków publicznych. Cały czas zabiegamy o nowych partnerów i liczę, że uda się zwiększyć budżet na grę w II lidze.

Której drogi jest bliżej?

I tu jest pewien problem. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wynik Świtu został dostrzeżony w Polsce i trener Piotr Klepczarek, mimo ważnego kontraktu z nami, ma propozycje z klubów I ligi. To nam komplikuje kwestie transferów nowych zawodników czy przedłużenia umów z obecnymi. To są kwestie, co do których decyzje powinien podejmować pierwszy trener. Sprawa może się rozstrzygnąć w tym lub następnym tygodniu. Z drugiej strony doceniamy fakt, że trener wybił się właśnie w Świcie. Wprowadził nas na wyższy poziom organizacyjno-szkoleniowy, funkcjonujemy już jak kluby I czy II ligi – jeśli chodzi np. o opiekę medyczną, badania i treningi. Doceniamy to i oby w przyszłości również naszymi zawodnikami były zainteresowane kluby z wyższych lig. Jeśli trener Klepczarek zdecyduje się odejść, to postaramy się znaleźć nowego szkoleniowca. Ofert nie brakuje, tym bardziej, że Szczecin to fajne miasto do życia. Zauważam to w rozmowach z piłkarzami, którzy są zainteresowani grą dla nas, ale i z trenerami.