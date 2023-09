Pani Prezydent pewnie jeździ tylko samochodem i nie wie co dzieje się na placu Zwycięstwa w Szczecinie

Chodzi o autobus linii 75, który jedzie z Dworca Głównego na osiedle Zawadzkiego. Przejeżdża przez przystanek tramwajowy przy Bramie Portowej, na którym zatrzymują się tramwaje linii 7 i 8, ale autobus, który też tamtędy przejeżdża, choć często się zatrzymuje, to nie wpuszcza do środka pasażerów. Pierwszy raz na ten temat pisaliśmy na początku sierpnia, bo pasażerowie którzy jeżdżą z Bramy Portowej w kierunku Krzekowa, Pogodna, czy na osiedle Zawadzkiego byli tym faktem oburzeni. Nie byli w stanie zrozumieć tego, że kierowca autobusu, choć przejeżdża przez przystanek, często się na przystanku zatrzymuje, nie otwiera drzwi autobusu dla pasażerów. Zwracali nam uwagę, że na sąsiednim przystanku tramwajowym (dla linii 3 i 6) nie ma problemów, aby wsiąść do autobusu linii C.

O to dlaczego pasażerowie nie mogą wejść do autobusu linii 75 na przystanku przy Bramie Portowej spytaliśmy Annę Szotkowską, zastępcę prezydenta miasta, która w zarządzie miasta odpowiada właśnie za te sprawy. Pani prezydent stwierdziła, że aby autobus zabierał z przystanku pasażerów, to trzeba byłoby zmieniać cały rozkład jazdy, a ten proces trwa miesiąc. Więc - jej zdaniem - nie opłaca się całe to przedsięwzięcie, bo na placu Zwycięstwa właśnie kończy się remont i za miesiąc, półtora miesiąca i - zgodnie z planem i postulatami mieszkańców - przystanek autobusowy dla linii 75 przy Bramie Portowej powstanie. Takie plany ma bowiem miasto i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.