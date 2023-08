Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.08.2023

Końcówka czasów PRL-u oraz początek lat 90. to czas, który wielu z nas doskonale pamięta. Wiele osób wspomina minione czasy z ogromną nostalgią. O ile puste sklepy były codziennością w czasach PRLu, to w latach 90. do sklepów nie szło się już, by oglądać puste półki. Całkiem sporo można było kupić. Meble, radiomagnetofony, sprzęt turystyczny czy pierwsze komputery.