Otwórz drzwi dla rachmistrza. Rusza Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny jest badaniem statystycznym realizowanym przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami raz na 10 lat, obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis jest obowiązkowy, to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

- Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą między innymi do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich - informuje Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Spis będzie prowadzony w trzech formach: za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: www.spisrolny.gov.pl, w której rolnicy samodzielnie wypełnią ankietę; wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego oraz wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.