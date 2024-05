Oto mieszkania licytowanie przez komornika w Szczecinie i regionie. Właściciele nie dali rady [ZDJĘCIA] 19.05.2024

Licytacje komornicze nieruchomości w Szczecinie i regionie

Licytacja komornicza to często najlepszy sposób, by kupić nieruchomość w atrakcyjnej cenie. Zobaczcie domy, które w najbliższym czasie będą licytowane przez komorników w województwie zachodniopomorskim.

Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Szczecinie. To idealny z...

Licytacje domów to nie jedyne rzeczy, które można kupić po bardzo korzystnych cenach. Wśród licytowanych znajdują się również:

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.