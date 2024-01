Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 8.01.2024

Czym jest program "Mama 4+"?

„Mama 4+” to dodatkowe wsparcie dla rodziców, które w przeszłości poświęciły się wychowywaniu dzieci, rezygnując ze swojej kariery zawodowej lub pracując przez to zbyt krótko, by otrzymać prawo do co najmniej minimalnej emerytury. Co miesiąc świadczenia z tego tytułu pobiera ponad 60 tysięcy osób.