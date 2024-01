Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 9.01.2024

Kiedy wypłaty 300 plus? Prezes ZUS wyjaśnia

Od 1 lipca trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

Program "Dobry start". Najważniejsze zasady

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Kolejny program dla dzieci i rodziców

Stypendium szkolne może wynieść od 99,2 do nawet 248 zł miesięcznie i zostać przyznane albo na jeden miesiąc, albo też na całe 10 miesięcy nauki. Stypendium szkolne ma charakter socjalny, co oznacza, że kluczem do jego przyznania jest dochód w rodzinie. Aby otrzymać środki, nie może on przekroczyć 600 zł na członka rodziny.