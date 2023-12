Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 04.12.2023

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2...

Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.Szczegóły na następnych slajdach naszej galerii >>> pexels