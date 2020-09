Ostatni dzień wakacji nad morzem. Międzyzdroje się wyludniają

Co prawda na promenadzie i na ulicach Międzyzdrojów w poniedziałek można było jeszcze spotkać sporo turystów. Restauracje i bary cieszyły się dużym zainteresowaniem, choć widoczne były wolne miejsca. Jednak na plaży było już inaczej. Pomimo dobrej pogody, kąpielą w morzu zainteresowanych było niewiele osób, nie było problemu ze znalezieniem miejsca, aby rozbić parawan. Swoją działalność kończyły już rozstawione zamki dmuchane, obsługa spuszczała z nich powietrze. Nadbałtyckie plaże i miejscowości będą teraz pustoszeć, by ponownie się zapełnić pewnie w okolicach majówki, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.