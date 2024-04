Osoby o tych imionach mogą mieć problem z alkoholem. Alkoholizm to ogromny problem [LISTA] 10.04.2024

Alkohol, może stać się pułapką dla wielu osób, prowadząc do alkoholizmu. To choroba, która dotyka nie tylko osoby zmagające się z nią, ale również ich rodziny i bliskich. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Jakie osoby mogą mieć problem z alkoholem? Szczegóły na następnych slajdach naszej galerii >>>

pexels