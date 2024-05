Ósmoklasiści sprawdzą swoją wiedzę. Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty

W tym roku do egzaminu kończącego szkołę podstawową w Szczecinie przystąpi nieco ponad 2300 uczniów z 48 publicznych placówek.

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty zacznie się 14 maja 2024 r. o godzinie 9. Na pierwszy ogień tradycyjnie pójdzie język polski. Dzień później, w środę 15 maja, uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki. Ostatnia część egzaminu to sprawdzian znajomości języka obcego nowożytnego. Odbędzie się ona w najbliższy czwartek, czyli 16 maja.

Czas trwania egzaminów wynosi:

egzamin z języka polskiego - 120 minut,

egzamin z matematyki - 100 minut,

egzamin z języka obcego - 90 minut.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, język obcy do 135 minut.