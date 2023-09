Osiedla Szczecina na niesamowitych archiwalnych zdjęciach z lat 60., 70. i 80. [GALERIA]

Zdjęcia udało się opracować i przygotować do publikacji dzięki wsparciu Fundacji Ośrodka Karta. Galeria liczy ponad 500 fotografii, z blisko 2 tysięcy do których dotarli miłośnicy historii Szczecina z portalu sedina.pl.

Osiedla Szczecina na archiwalnych zdjęciach. Sprawdź galerię

Na zdjęciach można zobaczyć między innymi festyny osiedlowe, turnieje szachowe, wycieczki (także poza Szczecin) czy wydarzenia kulturalne, które odbywały się w pomieszczeniach Klubu.

To, co najważniejsze, to przede wszystkim obecność mieszkańców na zdjęciach, dzięki czemu przy odrobinie szczęścia możemy odnaleźć na nich swoich znajomych, a może samego siebie. Dotyczy to przede wszystkim zdjęć z osiedli Kaliny i Przyjaźni.