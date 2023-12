Orlen Basket Liga: King Szczecin przedświątecznie rozczarował swoich kibiców

- Mogą być kłopoty. King przeciętnie gra po meczach w Lidze Mistrzów, a Toruń jest w dobrej dyspozycji – mówił przed meczem jeden z Watahy, grupy sympatyków szczecińskiego zespołu.

I początek spotkania potwierdził te obawy. Goście rzucali na bardzo wysokiej skuteczności, bardzo często zza łuku i grali krótkie akcje. Nie mieli też obaw przed presją gospodarzy. Ta była, ale taka bez wyrazu, a atak – to masa zmarnowanych rzutów, kontr, ale przede wszystkim King zbyt często chciał ładnie wypracować czystą pozycję. Grał schematycznie, za wolno, ale przede wszystkim pudłował.

Już w pierwszej kwarcie przewaga Pierników dochodziła do 20 punktów i scenariusz przypominał też z meczu z Czarnymi Słupsk. Różnica – w drugiej kwarcie role się nie odwróciły. King przyspieszył w ataku, jeszcze mocniej naciskał w obronie, ale torunianie potrafili uspokajać sytuację rzutami z półdystansu czy trójkami. Różnica na ich korzyść schodziła do 9 oczek, by po chwili było 15. To, że do przerwy było tylko 31:42 było dobrym dla Kinga wynikiem.