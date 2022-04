Ogromne korki w Szczecinie. Nie tylko wypadki na ulicach miasta

Na ul. Przestrzennej doszło do potrącenia pieszego. Doszło do tego po godz. 15. Ulica jest już przejezdna. Pieszy trafił do szpitala.

Ogromne korki tworzą się wciąż m.in. na ulicy Sczanieckiej w kierunku Polic, na Niebuszewie, na drogach dojazdowych do Szczecina oraz w centrum miasta.