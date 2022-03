Ogniwo Szczecin kończy rundę zasadniczą zwycięstwem

Ogniwo w niedzielę zakończyło runde zasadniczą II ligi koszykarzy. W ostatnim spotkaniu trochę niespodziewanie odniosło wyjazdowe zwycięstwo z Tarnovią Tarnowo Podgórne 78:73. To pierwszy taki triumf z tym zespołem na poziomie II ligi. Przesądziła ostatnia kwarta, a nawet ostatnie minuty. Liderem punktowym był Szymon Szmit, który ukończył mecz z 22 punktami.

Młodzieżowiec jest graczem Spójni Stargard i w sobotę grał w ekstraklasie. Dostał w Bydgoszczy 6 minut, zdobył 3 punkty. W Ogniwie występuje na mocy współpracy szkoleniowej. I co ciekawe we wtorek Szmit może zagrać ekstraklasowy mecz w Gdyni, a w środę - pierwszy mecz play off II ligi.

Ogniwo zajęło w pierwszej fazie rozgrywek 7. miejsce i teraz powalczy z Sokołem Międzychód. Rywale to również taka mieszanka doświadczenia z młodością. Najbardziej znanym graczem jest 43-letni Jarosław Kalinowski, który sporo pograł na różnych poziomach rozgrywek w Polsce.