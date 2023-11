Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 16.11.2023

Świadczenie wspierające od 2024 roku

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500…

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Przed ukończeniem 18. roku życia osoby z niepełnosprawnościami będą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Zasady w tym wypadku się nie zmieniają. Oznacza to, że pieniądze będą przysługiwać po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

O nowe świadczenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będzie można ubiegać się już od 2024 roku. W odróżnieniu od funkcjonujących świadczeń takich jak świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek opiekuńczy, świadczenie wspierające będzie trafiało bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

3500 zł dla osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2024 roku wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą musiały wydać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Jeżeli ocena potrzeby wsparcia przekroczy 70 punktów w skali do 100 punktów, to osoba taka otrzyma wsparcie finansowe.