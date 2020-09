Od kilku dni nie było z nią kontaktu. Policjanci i sąsiedzi uratowali samotną seniorkę

To przerażające! Dziewczynki nagrały wideo, jak znęcają się nad kotem

To przerażające! Do internetu trafiło wideo, na którym dziewczynki wrzucają kota do wody! Na nagrywanym filmie słychać mnóstwo wulgaryzmów i agresywnych odzywek. Policja zajęła się sprawą załamania ustawy o ochronie zwierząt i ustala sprawców czynu.