Ocelot i Tarpan niedługo przypłyną do Szczecina. To nowe lodołamacze

Obecnie trwa wyposażanie lodołamaczy, które przeszły już m.in. inspekcje klasyfikacyjne. Potwierdzono osiągnięcie gotowości jednostek „Ocelot” i „Tarpan” do wodowania oraz prowadzenia dalszych etapów budowy związanych z jego wyposażaniem i próbami funkcjonalnymi.

– Zaawansowanie prac przy budowie obu jednostek jest już bardzo duże. Obecnie trwa ich wyposażanie. Mowa zarówno o siłowniach, urządzeniach nawigacyjnych jak i ogólnych elementach poszycia całej jednostki. Będą to najnowocześniejsze jednostki we flocie Wód Polskich i bardzo się cieszymy, że będą one używane właśnie w naszym mieście. To inwestycja potrzebna, która pozwoli na odmłodzenie floty lodołamaczy już w następnym sezonie – mówi Stefan Iwicki, koordynator polsko-niemieckiej akcji lodołamania i kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej.

Wodowanie będzie mieć miejsce po tym, jak obie jednostki zostaną kompletnie wyposażone. Zostaną one wówczas przeniesione na wodę z wykorzystaniem dźwigu pływającego. Ta technologia budowy jest powszechnie stosowana dla jednostek małych tj. do ok 40 m długości.