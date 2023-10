O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 17.10.2023

400 zł dla każdego. Jest jeden warunek

Polacy korzystają już z takich programów jak 500+, Dobry Start, Emerytura+ czy np. z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wiele osób zapomina jednak, że takich programów, skierowanych do różnych grup społecznych i osób w różnym wieku jest zdecydowanie więcej. Jeden z nich gwarantuje nawet 400 zł co miesiąc. Szczegóły w naszej galerii.

Czym jest żłobkowe?

Żłobkowe to dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, ale nie tylko w nim. Pieniądze można otrzymać również na opłacenie pobytu dziecka w klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Rozwiązanie to, zwane świadczeniem żłobkowym lub 400 plus, wprowadziła ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Jeśli więc pobierasz 500 plus na pociechę w wieku żłobkowym, możesz dostać także do 400 zł dofinansowania na opłacenie pobytu dziecka w ośrodku opieki dziennej.