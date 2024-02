Nowa zieleń, ograniczenie ruchu pojazdów do minimum i przestrzeń do rekreacji. Plac Orła Białego się zmieni

Co się zmieni? Zgodnie z planem, na placu wykonana zostanie mała architektura i dosadzona zostanie zieleń. Plac będzie oświetlony przez 25 stylizowanych latarni w części utwardzonej oraz sześć latarni drewnianych w części zielonej. W miejscu dawnego młyna kieratowego urządzona zostanie mała scena służąca do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych. Na placu pojawią się też ogródki kawiarniane - bez podestów i trwałych ogrodzeń. Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew (kilka z nich zostanie przesadzona poza teren inwestycji). Zasadzonych zostanie natomiast 14 nowych drzew. Pojawią się także wieloletnie byliny w barwach pastelowych, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy.

Nowy układ komunikacyjny zakłada ograniczenie do minimum ruchu pojazdów samochodowych. Dopuszczony będzie ruch dostaw do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu oraz dojazd odpowiednich służb. Zlikwidowane też zostaną bariery architektoniczne, pogrążone zostaną krawężniki, a ulice będą miały jeden poziom umożliwiając tym samym swobodny ruch pieszych czy rowerzystów.