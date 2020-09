Nowa inwestycja nad jez. Dąbie. Mieszkanie z miejscem na auto i... jacht. Zobacz WIZUALIZACJE

- Chcemy trochę odczarować to miejsce, chcemy aby Dąbie postrzegane było jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do mieszkania w Szczecinie. W końcu odległość od naszej nowej inwestycji do centrum Szczecina to zaledwie 7 minut drogi – mówi Marcin Raubo z Marina Developer. - Club House to świetne miejsce do mieszkania, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie bliskość wody, lubią żeglarstwo, ale też bliskość natury.

W tej chwili zakończono prace związane z posadowieniem budynku.

- A to jest w tej chwili czas na ekspertyzy – wyjaśnia Krystian Surmacz, który nadzoruje powstawanie Club House przy ul. Przestrzennej. - Na budowie niewiele się dzieje, ale to nie znaczy, że nie pracujemy. Za moment rozpoczynamy działania bezpośrednio związane ze wznoszeniem budynku.

Nowa inwestycja to budynek mieszkalny pięciokondygnacyjny (wraz z parterem). Powstaną tam mieszkania od 40 do do 116 m2.